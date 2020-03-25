14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika Genel 14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası kesildi - Son Dakika

14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası kesildi

6 saat önce

14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası kesildi Sivas'ta Korona virüs uyarılarına rağmen yurt dışından gelerek 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişiye 274 Bin 50 TL para cezası uygulandı Sivas'ta Korona virüs uyarılarına rağmen yurt dışından...

14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası kesildi

Sivas'ta Korona virüs uyarılarına rağmen yurt dışından gelerek 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişiye 274 Bin 50 TL para cezası uygulandı

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs uyarılarına rağmen yurt dışından gelerek 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişiye 274 Bin 50 TL para cezası uygulandı.

Dünya'da etkisini hissettiren Korona virüs salgınına karşı Sivas'ta alınan tedbirlerin denetimleri sürüyor. Korona virüs uyarılarına rağmen yurt dışından gelerek 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında 327 vatandaşa da uyarıda bulunuldu.

Konuyla ilgisi Sivas Valiliğinden yapılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve Sivas Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda, Sivas genelinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, kendi imkanları ile yurt dışından ülkemize giriş yaparak Sivas'a gelen 135 vatandaşımız tespit edilmiştir. Vatandaşlarımıza, Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve kendilerini toplumdan izole etmeleri gerektiği tebliğ edilmiştir. Ancak yapılan tebliği ve uyarılara rağmen belirtikleri adresten izin almadan ayrıldıkları tespit edilen 87 vatandaşımızın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince en üst sınırdan idari para cezası uygulanmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının ardından Sivas'ta da denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. İkametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlarımızdan 327 kişi de tespit edilerek uygun bir dille ikaz edilmiş olup, yasağı tekraren ihlal eden vatandaşlarımıza ise 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince en üst sınırdan idari para cezası kesilecektir "dendi.

14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası kesildi

Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:42 Kaynak: İHA

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