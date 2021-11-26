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14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR - Son Dakika

14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR

26.11.2021 15:46

DİYARBAKIR'da 6 ay önce kıyafeti nedeniyle sokak ortasında saldırıya uğrayan Kübra Ekin'den (22) 14 gündür haber alınamıyor.

DİYARBAKIR'da 6 ay önce kıyafeti nedeniyle sokak ortasında saldırıya uğrayan Kübra Ekin'den (22) 14 gündür haber alınamıyor. Kübra'nın annesi Rahime Özdemir, kızının başınabir şey geldiğini ya da alıkonulduğunu düşündüğünü söyledi.

Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, alışveriş evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin'i bulmak için çalışma başlattı.

Kızını birinin alıkoymuş olabileceğini söyleyen Rahime Özdemir, şöyle konuştu

Kızım, 14 gün önce evden 'alışverişe gidiyorum' diye çıktı. Sonra telefon açtı 'eve geliyorum' dedi ama gelmedi. Sonra telefonu kapandı. Kaç gün boyunca aradım, ne mesajı ne de interneti, hepsi kapalı. Hiç böyle bir şey yapmamıştı, ilk defa oluyor, beni habersiz bırakmıyordu. 'Üst almaya alışverişe gidiyorum' diyerek gitti bir daha gelmedi. Akşam, 'kız arkadaşımda kalıyorum' dedi, sabah aradı, 'öğlene doğru eve geliyorum' diyerek oğlumla konuştu. Sesini ben de duydum ama gelmedi. Biz aradık, ulaşamadık ona, telefonu kapalı. Ona ne oldu bilmiyorum. Bence Kübra'yı bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Bu ikisini de Allah bana göstermesin ama bunları düşünüyorum. Çünkü kendi kendine rahat bir şekilde duran bir kız değil. Kaç defa polise gittim bildirdim, akşam da polis bizi aradı eve gelecekler ama onlar da bulamamışlar, bilet de almamış bir yere gitmek için. Polis, 'durmadan onu arıyoruz' diyor. Ben diyorum, kızımın başına bir şey gelmiş ya da biri onu alıkoymuş, ben bunu düşünüyorum. Kızımı istiyorum, eve gelsin. Nerdeyse, eğer beni duyuyorsa bir haber versin, eve gelsin ya da bana bir mesaj atsın 'ben buradayım' diye. Bir bilsem yaşıyor nerededir, o da bana yeter.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR
14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR
14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR
14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR

Bağcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜBRA'NIN ANNESİ KIZIMI BİRİ ALIKOYMUŞ OLABİLİR - Son Dakika
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