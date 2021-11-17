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14 GÜNDÜR KAYIPTI, EVİN ÇATISINDA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

14 GÜNDÜR KAYIPTI, EVİN ÇATISINDA CESEDİ BULUNDU

17.11.2021 09:28

ÇORUM'da 14 gündür kayıp olarak aranan Bekir Güvenç'in (24), metruk bir evin çatısında cansız bedeni bulundu.

ÇORUM'da 14 gündür kayıp olarak aranan Bekir Güvenç'in (24), metruk bir evin çatısında cansız bedeni bulundu. Güvenç'in elektrik akımına kapıldığı tespit edilirken, çocuklar, ekiplerin çalışmalarını şaşkın bakışlarla izledi.

Kunduzhan Mahallesi'nde tek katlı metruk evin çatısında hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin çatısına çıkan ekipler, elektrik tellerine dolandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, 2 Kasım'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Bekir Güvenç'e ait olduğu saptandı. Güvenç'in, ilk incelemede elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince çatıdan indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mahalledeki çocuklar, ekiplerin çalışmalarını şaşkın bakışlarla izledi.

14 GÜNDÜR KAYIPTI, EVİN ÇATISINDA CESEDİ BULUNDU
14 GÜNDÜR KAYIPTI, EVİN ÇATISINDA CESEDİ BULUNDU
14 GÜNDÜR KAYIPTI, EVİN ÇATISINDA CESEDİ BULUNDU
14 GÜNDÜR KAYIPTI, EVİN ÇATISINDA CESEDİ BULUNDU

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 GÜNDÜR KAYIPTI, EVİN ÇATISINDA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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