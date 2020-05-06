14 günlük karantina sonrası hayat normale döndü - Son Dakika
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14 günlük karantina sonrası hayat normale döndü

6 saat önce

Bilecik'te 14 gün önce görülen korona virüs (Covit-19) vakası nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alınan bin 130 nüfuslu İçköy Mahallesi'nde herhangi bir bulguya rastlanmamasının ardından hayat normale döndü.

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Bilecik'te 14 gün önce görülen korona virüs (Covit-19) vakası nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alınan bin 130 nüfuslu İçköy Mahallesi'nde herhangi bir bulguya rastlanmamasının ardından hayat normale döndü.


Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi 20 Nisan günü tedbir amaçlı karantinaya alınırken, 14 günlük süreyle mahalleye giriş çıkışlar durdurulmuştu. Bu süre zarfında mahallede herhangi bir bulguya rastlanmazken karantinanın sona ermesiyle birlikte mahallede hayat yeniden normale döndü.


"Hiçbir hastamız ve yeni vakamız yoktur"


Konu hakkında İHA muhabirine açılama yapan İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer, bugün itibariyle mahallede hayatın normale döndüğünü söyleyerek, "Mahallemiz için tedbir amaçlı uygulanan 14 günlük karantina süreci dün gece itibariyle sona ererken mahallede hayat yeniden normal akışına döndü. Hiçbir hastamız ve yeni vakamız yoktur. Karantina süreci boyunca sağlık çalışanlarımız mahalle halkımız ile yakından ilgilendiler. Başta kaymakamımız, belediye başkanımız, jandarma komutanımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte bizimle yakından ilgilendiler. Hiç sıkıntı yaşamadan çok güzel bir süreç geçirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Karantina, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:10 Kaynak: İHA


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