14 günlük karantina süresi dolan öğrencilere alkışlı uğurlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 günlük karantina süresi dolan öğrencilere alkışlı uğurlama - Son Dakika

14 günlük karantina süresi dolan öğrencilere alkışlı uğurlama

6 saat önce

İTALYA'da eğitim programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle 25 Mart'ta, Samsun'a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina sürelerinin dolmalarının ardından kentten ayrıldı.

14 günlük karantina süresi dolan öğrencilere alkışlı uğurlama, System.String[]

İTALYA'da eğitim programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle 25 Mart'ta, Samsun'a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina sürelerinin dolmalarının ardından kentten ayrıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak ve görevliler, öğrencileri alkışlarla yurttan uğurladı.

Türkiye'de üniversite okuyan ve ERASMUS programı kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs nedeniyle 25 Martta, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından öğrenciler özel dezenfekte edilmiş otobüslerle, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumuna ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Öğrencilerin 14 günlük karantina süreleri bugün doldu. 401 öğrenci 19 otobüsle evlerine gönderildi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, yurtta görevli personeller, AFAD ve Türk Kızılay'ı ekipleri öğrencileri alkışlarla uğurladı.

'HER ŞEY ÇOK İYİYDİ'

İletişim Bilimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ege Odyak, İstanbul'a ailesinin yanına gideceğini belirterek "Her şey çok iyiydi, odalarda tek başımıza 14 gün geçirdik. Her gün doktor kontrolümüz yapıldı yemeklerimiz verildi. Evimize gittikten sonrada 14 gün daha karantinada kalacağız. Zaten kimsenin dışarı çıkmaması gerekiyor. Herkes evlerinde kalsınö dedi.

Tıp Fakültesi öğrencisi olan Emir Ateşdağlı da karantinanın beklediğinden daya iyi geçtiğini söyleyerek "Bize bu imkanları sağlayan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize spor malzemeleri kitaplar getirildi. Kitap okuyup, spor yaptık. Şimdi ailemizle kavuşma vaktiö diye konuştu.

VALİ: SABIRLA BEKLEDİLER

Samsun Valisi Osman Kaymak da öğrencilerin sabırla 14 gün beklediklerini belirterek "İnşallah güzel günler onların olacak biz buradan onları uğurluyoruz. Buradan onları uğurlamaktan mutluyuz. Onları şehrimizde misafir ettik karantinada kaldılar. Her gün sağlık kontrolleri yapıldı. Kızılay tarafından yemekleri karşılandı. AFAD temizlik işlerini karşıladı. Çocuklarımız çok uyumlu bir şekilde bu karantina sürecine sabrettiler. Çünkü İtalya'daki daha ağır şartları gördükleri için olayın farkındalar. Buradan gerçekten sağlıklı günlere ulaşmak için çocuklarımız millete o mesajı veriyorlar. Hepsini sağlıkla evlerine uğurluyoruz. Ben burada hizmet eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otobüsleri ayarlandı evlerine götürecekler şehir merkezlerine onları bırakıp ailelerine teslim edeceğizö şeklinde konuştu.


Çarşamba Havalimanı, İtalya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:41 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: 14 günlük karantina süresi dolan öğrencilere alkışlı uğurlama - Son Dakika
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