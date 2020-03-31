14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı - Son Dakika

Avrupa'dan gelen ve üç farklı yurtta karantinaya alınan vatandaşların, 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla birlikte tahliyeleri başladı. Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla Avrupa'nın 9 farklı ülkesinden gelen vatandaşlar, İstanbul'daki 3 öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı. Karantina süresinin dolmasıyla üç öğrenci yurdundan biri olan Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşların evlerine gönderilmesine karar verildi. Yetkililerin karantina altındakilere tahliye kararını duyan aileler yurt önüne gelerek saatlerce bekledi. Saat 17.00 itibariyle de yurttan tahliye edilen vatandaşlardan kimi otobüslerle giderken, kimileri ise kapıda bekleyen aileleriyle birlikte eve döndü.

Eşi ile birlikte Almanya'dan geldiğini ifade eden Yılmaz Aktürk, "Almanya'dan geliyoruz. Yozgat'ta yaşıyoruz. Almanya'ya oğlumu ziyaret gitmiştim, turistik amaçlı. Durumumuz negatif, hiç pozitif olmadı. Yozgat'a gideceğiz, şuan damadımı bekliyoruz"dedi.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)