14 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

14 Haziran 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Maç Saati 01:00 Maç Saati 02:15 Süper Lig Maç Sonu 03:45 Maç Saati 04:45 Maç Saati 05:30 Süper Lig Maç Sonu 06:30 Z Raporu 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 09:00 Z Raporu 09:15 Maç Saati 10:15 Z Raporu 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 11:00 Süper Lig Maç Sonu 12:30 Maç Saati 14:15 Maç Saati 16:00 Süper Lig Maç Sonu 17:30 Kolaysa Anlat 18:30 Kolaysa Anlat 19:00 Futbolun Şehirleri 20:00 Maç Önü 21:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor 21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray 21:45 Devre Arası 22:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor 22:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray 23:00 Süper Lig Maç Sonu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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