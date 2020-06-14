14 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Maç Saati
01:00 Maç Saati
02:15 Süper Lig Maç Sonu
03:45 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Sonu
06:30 Z Raporu
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
09:00 Z Raporu
09:15 Maç Saati
10:15 Z Raporu
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:30 Maç Saati
14:15 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
17:30 Kolaysa Anlat
18:30 Kolaysa Anlat
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 Maç Önü
21:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor
21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
21:45 Devre Arası
22:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor
22:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
23:00 Süper Lig Maç Sonu