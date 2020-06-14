14 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Maksimum Tehlike
01:00 İçerde
02:15 Maksimum Tehlike
03:30 Kuaförüm Sensin
04:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sultan
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Yusuf Yusuf
14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo
23:30 Fırtına Tanrısı