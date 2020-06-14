14 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Stadyum
02:00 Milan - Juventus
02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
03:40 Süper Lig Özetler
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 Napoli - Inter
05:45 Juventus - Milan
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Geri Sayım
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Salto
07:00 Moldova - Türkiye
07:30 Orhan Ayhan'la
08:00 Stadyum
08:45 Spor ve Sağlık
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Özetler
09:20 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Juventus - Milan
10:00 Stadyum
11:45 Süper Lig Özetler
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Geri Sayım
12:30 Lig Hatırası 88 - 89
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
14:00 Teknik Analiz
15:30 Almanya'dan Futbol
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Napoli - Inter
16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
18:00 Spor Bülteni
18:30 Ustalara Saygı
18:30 Dakika Skor
19:00 Spor Haftasonu
20:25 Efsanelerin İzinde
20:30 Spor Bülteni
20:45 Muhammed Salah Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
21:55 Napoli - Inter
22:40 Stadyum