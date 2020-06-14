14 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

14 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Stadyum 02:00 Milan - Juventus 02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 03:40 Süper Lig Özetler 03:45 İngiltere Premier Lig Goller 04:00 Napoli - Inter 05:45 Juventus - Milan 05:55 Efsanelerin İzinde 06:00 Geri Sayım 06:00 TFF 1. Lig Özetler 06:30 Süper Lig Özetler 06:30 Lig Hatırası 88 - 89 06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Salto 07:00 Moldova - Türkiye 07:30 Orhan Ayhan'la 08:00 Stadyum 08:45 Spor ve Sağlık 08:55 Hava Durumu 09:00 Süper Lig Özetler 09:20 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:55 Hava Durumu 10:00 Juventus - Milan 10:00 Stadyum 11:45 Süper Lig Özetler 11:55 Takvim Yaprakları 12:00 Geri Sayım 12:30 Lig Hatırası 88 - 89 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 14:00 Teknik Analiz 15:30 Almanya'dan Futbol 15:45 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Napoli - Inter 16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 18:00 Spor Bülteni 18:30 Ustalara Saygı 18:30 Dakika Skor 19:00 Spor Haftasonu 20:25 Efsanelerin İzinde 20:30 Spor Bülteni 20:45 Muhammed Salah Goller 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Dakika Skor 21:55 Napoli - Inter 22:40 Stadyum

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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