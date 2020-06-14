14 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İğne İplik
02:25 Ege'nin Hamsisi
03:25 Yeditepe İstanbul
03:55 Aslan Ailem
05:30 Bir Yusuf Masalı
07:05 Böyle Bitmesin
07:40 Uğurlugiller
08:50 9. Hariciye Koğuşu
09:15 Diriliş Ertuğrul
10:05 Perihan Abla
11:50 Enine Boyuna
12:05 Gülşen Abi
12:50 En Son Babalar Duyar
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Kalk Gidelim
14:05 Yeditepe İstanbul
16:30 Şampiyon
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Seksenler
23:30 Zaman Matinesi
23:50 Filinta