14 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı

14 Haziran 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Kelime Oyunu 01:10 Geniş Aile 02:10 Kanıt 02:30 Rehber 03:20 Çocuklar Duymasın 03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir 05:00 Geniş Aile 05:30 Müzik 06:00 Kavak Yelleri 07:30 İkizler Memo-Can 10:00 Geniş Aile 12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 12:15 Çok Gezenti 13:00 Çok Gezenti Bizim Ora 13:15 Rehber 14:30 Çocuklar Duymasın 16:15 Akasya Durağı 19:00 Kelime Oyunu 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:45 Kanıt

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı