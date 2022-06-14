14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

14.06.2022 06:42
14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

14 Haziran 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2021-2022 Sezonu İng Basketbol Süper Ligiplay-off Final Karş

03:30 2021-2022 Sezonu Derleme

05:00 Aktüel Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021-2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler

13:40 2021-2022 Sezonu Derleme

14:00 Tbmm-tv

15:25 A Milli Futbol Takımı Özetler

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:30 Milli Maç Özel

21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

22:05 2021-2022 Sezonu Derleme

22:30 Milli Maç Özel Devre Arası

22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler

23:10 2021-2022 Sezonu Derleme

23:45 Milli Maç Özel

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13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

basketbol, Futbol, Aktüel, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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