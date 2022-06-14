Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 2021-2022 Sezonu İng Basketbol Süper Ligiplay-off Final Karş
03:30 2021-2022 Sezonu Derleme
05:00 Aktüel Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler
13:40 2021-2022 Sezonu Derleme
14:00 Tbmm-tv
15:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:30 Milli Maç Özel
21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
22:05 2021-2022 Sezonu Derleme
22:30 Milli Maç Özel Devre Arası
22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler
23:10 2021-2022 Sezonu Derleme
23:45 Milli Maç Özel
Son Dakika › TV › 14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika