14 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu

Hamza Yerlikaya: "Kalifikasyon turnuvaları baraj dediğimiz olimpiyatlara katılım hızlanmaya başladı"

"Çok dinamik sporcularımızdan ciddi bir başarı alacağımız kanaatindeyim"

"Güreş madalya deposu"

" Avrupa'da ve dünyada çok ciddi başarılarımız var. Burada bu durum olimpiyata yansıyacaktır diye düşünüyoruz"

"Doping kullanmanın uyuşturucu kullanmaktan bir farkı yok"

"Şenol hocayı kutluyorum"

" İzlanda'nın yapmış olduğu havalimanında 3 saat bekletmelerini doğru görmüyoruz. Spora siyaseti karıştırmayın diyoruz İzlanda tarafına da bunu söylüyoruz"

"Milli takımımıza başarılar diliyorum, inşallah önümüzdeki maçlarda da aynı zaferle, sıfır hatayla sıfır yenilgiyle yolumuza devam ederiz diye temenni ediyorum"

U20 Dünya Kupası

Üçüncülük

21.30 İtalya - Ekvador

BASKETBOL

Erkekler Basketbol Birinci Lig Final Serisi

16.00 OGM Orman - S. Bakırköy

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Yeni TFF yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Toplantı sonrası görev dağılımları belli olacak