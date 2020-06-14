14 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız
"Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız""40 kota hedefimiz devam ediyor""Toplu kamplarımız başlayacak"BEŞİKTAŞSiyah beyazlı takım günü izinli geçirecek.
SÜPER LİG18.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
AVRUPA'DAN FUTBOL19.00 Schalke 04 - Bayer Leverkusen ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
19.00 Nordsjaelland - Kopenhag ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)