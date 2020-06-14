14 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar : Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız

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Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız