14 il ve ilçede daha Çocuk Görüşme Merkezi açılacak

ADALET Bakanlığı, boşanmış eşlerin çocuklarının icra yolu yerine 'Çocuk Görüşme Merkezleri'nde teslimine ilişkin uygulamanın 14 il ve ilçede daha başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan'da 11 ilde başlatılan 'Çocuk Görüşme Merkezleri' uygulaması Adalet Bakanlığı'nca yaygınlaştırılıyor. 13 Haziran'dan itibaren Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te de uygulama başlatılacak.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE TESLİM EDİLECEK

Teslim ile ilgili işlemler artık uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen 'Çocuk Görüşme Merkezleri'nde yerine getirilecek. Bu işlemler için ebeveynler hiçbir harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacak. Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan bu merkezlerde, çocuk ve taraflarla iletişim kurulacak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilecek. Teslim işlemleri rızaya dayalı olarak yerine getirilmeye çalışılacak.