14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan dolandırıcı Bursa'da yakalandı - Son Dakika

Onlarca ilde dolandırıcılık olayına karışan, 53 suç kaydı ve 23 araması olan şahıs Bursa'da yakalandı.

Türkiye genelinde 14 ilde aranan ve internet üzerinden ikinci el pahalı telefonları dolandırıcılık yöntemiyle satan İ.Ö. isimli şahıs, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü YAN-DOL ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak operasyon neticesinde İnegöl'de gözaltına alındı. Şüpheli İ.Ö.'nün iletişim cihazlarını kullanarak çok sayıda nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarını işlediği, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ikinci el pahalı cep telefonlarının dolandırıcılık yöntemi ile satışını yaptırarak, parasını kendi IBAN numarasına havale ettirdiği öğrenildi. Ayrıca hakkında 56 adet suç kaydı ile farklı illerden 23 adet arama kaydı bulunan İ.Ö. adliyeye sevk edildi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)