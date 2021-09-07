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14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan dolandırıcı Bursa'da yakalandı - Son Dakika

14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan dolandırıcı Bursa'da yakalandı

07.09.2021 13:51
14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan dolandırıcı Bursa'da yakalandı, System.String[]

Onlarca ilde dolandırıcılık olayına karışan, 53 suç kaydı ve 23 araması olan şahıs Bursa'da yakalandı.

Onlarca ilde dolandırıcılık olayına karışan, 53 suç kaydı ve 23 araması olan şahıs Bursa'da yakalandı.

Türkiye genelinde 14 ilde aranan ve internet üzerinden ikinci el pahalı telefonları dolandırıcılık yöntemiyle satan İ.Ö. isimli şahıs, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü YAN-DOL ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak operasyon neticesinde İnegöl'de gözaltına alındı. Şüpheli İ.Ö.'nün iletişim cihazlarını kullanarak çok sayıda nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarını işlediği, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ikinci el pahalı cep telefonlarının dolandırıcılık yöntemi ile satışını yaptırarak, parasını kendi IBAN numarasına havale ettirdiği öğrenildi. Ayrıca hakkında 56 adet suç kaydı ile farklı illerden 23 adet arama kaydı bulunan İ.Ö. adliyeye sevk edildi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan dolandırıcı Bursa'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan dolandırıcı Bursa'da yakalandı - Son Dakika


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