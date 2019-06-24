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14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

34 dakika önce

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli  Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.  


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
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