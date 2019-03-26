14 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı Kararı (2)
19 dakika önce
İZMİR'DE 2 ASKER GÖZALTINDAMuğla merkezli 14 ilde yapılan, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, İzmir'de görev yapan bir astsubay gözaltına alındı.
İZMİR'DE 2 ASKER GÖZALTINDA
Muğla merkezli 14 ilde yapılan, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, İzmir'de görev yapan bir astsubay gözaltına alındı. Astsubayın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında bir asker daha gözaltına alındı. Bu askerin görev yerinin Muğla olduğu, ancak İzmir'de yakalandığı belirtildi.
İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:05 Kaynak: DHA
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