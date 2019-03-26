Son Dakika Haberleri: 14 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı Kararı (2)

14 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı Kararı (2)

19 dakika önce

İZMİR'DE 2 ASKER GÖZALTINDAMuğla merkezli 14 ilde yapılan, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, İzmir'de görev yapan bir astsubay gözaltına alındı.

14 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı Kararı (2), System.String[]
İZMİR'DE 2 ASKER GÖZALTINDA

Muğla merkezli 14 ilde yapılan, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, İzmir'de görev yapan bir astsubay gözaltına alındı. Astsubayın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında bir asker daha gözaltına alındı. Bu askerin görev yerinin Muğla olduğu, ancak İzmir'de yakalandığı belirtildi.

İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:05 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili Mekanları Tartışmak Yobazlıktır! İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak Dolandırdı, Sosyal Medya Takibiyle Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı Kararı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]