14 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı
37 dakika önce
MARDİN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
MARDİN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin merkezli İstanbul
, Ankara
, Erzurum
, Adana
, Ağrı
, Erzincan
, Eskişehir
, Hakkari
, Hatay
, Konya
, Sakarya
, Samsun
ve Şanlıurfa
'da kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda adreslerinde arama da yapılan 21 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. - Mardin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:19 Kaynak: DHA
Mardin Kamışlı'daki Teröristlere Zırhlı Nöbet Kulübeleri
Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı
Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi
Devlet Bankalarından Sonra İş Bankası da 0,98 Faiz ile Konut Kredisi Verme Kararı Aldı