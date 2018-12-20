Son Dakika Haberleri: 14 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

14 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

37 dakika önce

MARDİN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

14 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
MARDİN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin merkezli  İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda adreslerinde arama da yapılan 21 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:19 Kaynak: DHA

Mardin, Güncel
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