Son Dakika Haberleri: 14 ilde fetö operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

14 ilde fetö operasyonu: 5 gözaltı

53 dakika önce

VAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet teşkilatındaki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 eski komiser yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 ilde fetö operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

VAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet teşkilatındaki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 eski komiser yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonla 5 kişi, gözaltına alınırken, 9 kişinin ceza ve infaz kurumlarında tutuklu olduğu, 1 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığı görevinden ihraç edilen 15 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur'da operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun, ceza ve infaz kurumlarında tutuklu olduğu, 1 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 ilde fetö operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]