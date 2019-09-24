14 ilde fetö operasyonu: 5 gözaltı

VAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet teşkilatındaki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 eski komiser yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonla 5 kişi, gözaltına alınırken, 9 kişinin ceza ve infaz kurumlarında tutuklu olduğu, 1 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığı görevinden ihraç edilen 15 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur'da operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun, ceza ve infaz kurumlarında tutuklu olduğu, 1 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.