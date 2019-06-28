14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede (2)
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11 TUTUKLAMATekirdağ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 24 kişiden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:03 Kaynak: DHA
11 TUTUKLAMA
Tekirdağ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 24 kişiden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheli ise 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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