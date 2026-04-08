14 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 14 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 26 adrese girilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte “kiralık bungalov” ilanları vererek vatandaşlardan kira bedeli adı altında para talep ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, “sazan sarmalı” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle sahte ürün ilanları paylaşarak çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ekipler tarafından 29 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 flash bellek ve 1 SSD depolama cihazına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, siber dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber: Muhammet Özer