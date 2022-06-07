"14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali"nin açılışı, İtalya Büyükelçiliğinin katkılarıyla Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda yapıldı.

Kalem Telif Hakları Ajansı'nın girişimiyle 2009'dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen festival bu yıl "Aşktan Edebiyat" temasıyla, çeşitli etkinliklerle 10 Haziran'a kadar devam edecek.

Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu'nun dünyanın bir merkezi olduğunu belirterek, bakanlık olarak da şu anda 671 antik kentte kazı yaptıklarını aktardı.

Demircan, bu kazılardan 300'ünün tamamlandığını, imkan olursa bu sayının 2 binlere çıkabileceğine işaret ederek Anadolu topraklarında çok fazla hikaye olduğunu anlattı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali içerisinde sanatın bütün disiplinlerine yer vermeye çalıştıklarını ifade eden Demircan, "Festivalde müzik, resim, gastronomi olarak her şey var. Edebiyat da olmasa olmazdı. 'Bu konuda ne yapalım? derken de imdadımıza İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali yetişti. Nermin Mollaoğlu ve eşi Mehmet Bey çok güçlü bir insan. Çok güzel işler yapıyorlar." diye konuştu.

"Edebiyat aslında çok önemli bir köprü"

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivali'ne katıldıklarını ve 4 büyük etkinlik düzenlediklerini belirterek, "İnsanlar ve ülkeler arasında kültür oluşturmak için edebiyat aslında çok önemli bir köprü ve bu köprü de aynı zamanda dünyada barışı oluşturacak bir yoldur." dedi.

Marrapodi, 14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin bu yılki teması "Aşktan Edebiyat"a değinerek, "Aşkın sadece insanlara değil, birçok şeye olabileceğinden bahsetmiştik. Siz 'aşktan edebiyat' diyorsunuz ama ben 'edebiyat aşkı' demek istiyorum. Çünkü edebiyat, her yaşta bizler için çok önemli. Kitap okumak da hayatı okumak gibidir." ifadelerini kullandı.

"İklim ve edebiyat'

Kalem Ajans'ın kurucusu ve 2009'dan bu yana festivali düzenleyen Nermin Mollaoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında bu yıl çok özel bir program düzenlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"11 yıldan beri dünyanın en önemli yayıncılarını, çevirmenlerini İstanbul'da Profesyonel Buluşmalar kapsamında ağırlıyorduk. Bu yıl çeviri fonu yöneticilerini ağırladık. Böyle bir karar aldık. Çünkü nasıl ki kendi ülkemizin edebiyatını farklı dillere tanıtıyorsak, onlar da kendi ülkelerinin edebiyatını tanıtıyorlar. Böylece hem birbirimizi tanıma hem fikir alışverişinde bulunma hem de ortak projeler oluşturmak için güzel bir ortam oluştu festivalde. Yayıncılık sektörü her gün daha da büyüyerek nicelik ve nitelik olarak gelişiyor. Festival olarak da bu gelişmenin içerisinde olmak ve bunları da okurlara yansıtmaktan mutluyuz."

Mollaoğlu, festival aracılığıyla mümkün olduğu kadar fazla okura ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Okurlarla yazarları aynı salonlarda, aynı etkinlik mekanlarında yan yana getirip, onların edebiyata olan ilgilerini daha yoğunlaştırmak istiyoruz. Gelecek yıl festivalin konusunu da 'iklim ve edebiyat' olarak belirledik. Yine aynı tarihlerde düzenleyeceğiz 2023'te. İklim ve edebiyat konusunda yazan dünyanın her yerinden yazarları İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde ağırlayacağız." diye konuştu.

Festivalin her zaman desteklerle devam ettiğini vurgulayan Mollaoğlu, "İTEF dostları var ve o dostların bize önerileri, destekleri çok değerli. Kurumlardan destekler, sponsorluklar alıyoruz ama asıl bizim için değerli olan İTEF dostları. İTEF dostu olan herkesi bize öneri yapmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl okurları çok güzel etkinlikler bekliyor"

Festivali Koordinatörü Karin Tellioğlu ise Kovid-19 salgınının ardından bu yıl edebiyatseverlerle sokaklarda buluşacakların belirterek, "Bu yıl okurları çok güzel etkinlikler bekliyor. Dag Solstad, Per Petterson, Sun mi Hwang, Aminder Dhaliw bizlerle olacak. Ayrıca Giulio Cavalli ve Luigi Ballerini de İtalyan Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere konuk olacak." açıklamasını yaptı.

"Aşktan Edebiyat" temasına ilişkin de "Aşk, iki insanın birbirine duyduğu yoğun histen ziyade aslında bir memlekete, edebiyata, doğaya ya da hayvana, herhangi bir canlıya duyabilecekleri güçlü hissiyattır. Bundan bahsetmek istedik. Bu yılki temamızı da bu anlamda belirledik." dedi.

Açılışa aralarında Başak Sayan, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Ahmet Ümit ve Tuna Kiremitçi'nin bulunduğu kültür, sanat ve yayıncılık dünyasından birçok isim katıldı.

Festival hakkında

Festival kapsamında 37 etkinlik ile 13 farklı ülkeden yazar, çizer, yayıncılık profesyoneli, okurlarla bir araya gelecek.

Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi festivalin ana mekanı olarak belirlenirken, Kalyon Kültür Merkezi ile İtalyan Kültür Merkezi'nde yazar söyleşileri ve atölyeler düzenlenecek.

İTEF 2022 yazarları ayrıca Fatih İlçe Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda gençlerle buluşacak.

İTEF sahnesinde Norveçli yazarlar Dag Solstad ve Per Petterson, Güney Koreli yazar Sun mi Hwang, Kanadalı yazar Aminder Dhaliwal, ABD'li yazar Rory Power ve Avusturyalı yazar Marko Diniç ağırlanacak.

İtalyan yazarlar Giulio Cavalli ve Luigi Ballerini, İtalyan Kültür Merkezi'nin katkılarıyla festivale konuk olacak.

Festivalde aynı zamanda Avrupa Birliğinin destekleriyle Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'nin proje ortağı olduğu "Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ – READ" programıyla yazar, şair ve yayıncılık profesyonelleri de festivale katılacak. Proje kapsamındaki isimler arasında Kosova'dan Ag Apolloni ve Imer Topanica, Arnavutluk'tan Adrian Zalla yer alıyor.

Uluslararası yazarlar ile Türk edebiyatı yazarlarından Fatma Nur Kaptanoğlu, Firdevs Ev, Kalben ve Selim Bektaş'ın yanı sıra yönetmen Derviş Zaim yazar kimliğiyle, İTEF'te okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazar Defne Suman da Beyoğlu'nun mekan hafızasından esinlenerek öykü yazma atölyesi düzenleyecek.

Festival kapsamındaki Profesyonel Buluşmalar'da da çeşitli uluslararası çeviri fonları, ajans ve yayınevlerinden yayıncılık profesyonelleri, Türk yayıncılar ile buluşarak, kendi ülkelerindeki yayıncılık faaliyetlerini anlatacak.

Festivale konuk olan yazarlara söyleşilerde Ayça Çakmak, Ayfer Tunç, Bade Baran, Banu Gürsaler Syvertsen, Berkan M. Şimşek, Emir Çubukçu, Mehmet Erkurt, Mehmet Berk Yaltırık, Nermin Mollaoğlu, Seçil Epik, Serda Kranda Kapucuoğlu ve Sibel Oral eşlik edecek.