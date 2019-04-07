Son Dakika Haberleri: 14. İstanbul Yarı Maratonu Başladı - İstanbul

14. İstanbul Yarı Maratonu Başladı - İstanbul

24 dakika önce

- Yarış startından detaylar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu start aldı.

- Yarış startından detaylar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu start aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:25 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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