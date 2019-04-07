14. İstanbul Yarı Maratonu Başladı - İstanbul
24 dakika önce
- Yarış startından detaylar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu start aldı.
- Yarış startından detaylar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu start aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:25 Kaynak: AA
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