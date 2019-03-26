Son Dakika Haberleri: 14. İstanbul Yarı Maratonu'na Doğru

14. İstanbul Yarı Maratonu'na Doğru

1 saat önce

Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıtlarının sona ermesine 3 gün kaldı.

14. İstanbul Yarı Maratonu'na Doğru, System.String[]
Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıtlarının sona ermesine 3 gün kaldı.

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olarak gösterilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 7 Nisan Pazar günü yaklaşık 100 ülkeden 10 bin sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 14. kez koşulacak yarış için kayıtlar, 29 Mart Cuma günü sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek.

Sporcular, yarı maraton (21 kilometre), 10 kilometre ve "business maraton" kategorilerinde yarışacak. Yarı maratona katılmak isteyenler, 75 lira ödeyerek organizasyona ait web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Altın kategoride koşulacak

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kriterlerine göre bu yıl da altın kategoride koşulacak.

Organizasyon, 2017 yılında altın kategoriye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına girdi.

Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip, Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak yarı maraton, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.

Tempoyu Helmut Winter belirleyecek

Tavşan atlet yönetiminin tecrübeli ismi Alman Profesör Helmut Winter tarafından koordine edilecek sistem ile 21 kilometre yarışında elit atletlerin tempo tutması sağlanacak.

Helmut Winter, kasım ayında düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda bu sistem ile hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde parkur rekorlarının kırılmasının zeminini hazırlamıştı.

Elit ve tavşan atletlerin hedef koşu dereceleri girilen sistem sayesinde yarış esnasında sistemin kurulu olduğu ekran, kronometre taşıyan araçlara monte edilerek elit ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. Sporcular her kilometre geçişinde derecelerini görerek kendi performansını ve hedeflediği sürenin ne kadar ilerisinde veya gerisinde olduğunu görüp, temposunu düzenleme imkanına sahip olabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:00 Kaynak: AA

7 Nisan, İstanbul, Ekonomi
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