14. İstanbul Yarı Maratonu Rekorlarla Tamamlandı

Yasemin Can
'dan tarihi derece
Serhan TÜRK - Mustafa AKIN - İSTANBUL/ DHA
Vodafone 14. İstanbul
Yarı Maratonu 74 farklı ülkeden binlerce koşucunun katılımıyla yapıldı. Yarışı erkeklerde Kenyalı Benard Ngeno, kadınlarda ise vatandaşı Ruth Chepngetich parkur rekoru kırarak kazandı.
14. İstanbul Yarı Maratonu "Gel beraber koşalım" sloganıyla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşularına 74 ülkeden yaklaşık 10 bin çipli koşucu katıldı.
Dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasında yer alan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'nda başlayarak İstanbul'un tarihi yarımadasının eşsiz manzarası eşliğinde koşuldu. Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Halis Yunus Ersöz ve Hamza Yerlikaya
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi
Usta, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu
, Türkiye Atletizm
Federasyonu Başkanı Fatih
Çintımar ve Vodafone Türkiye İcra Kurul Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.
ERSÖZ: "EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Başlangıç noktasında bir konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "İstanbul'da yapılan bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Yarı Maratonu'nun başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir yarışmayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.
BARAÇLI: "HİZMET AŞKIMIZ HİÇ DURMADAN DEVAM EDECEK" İBB
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise yaptığı konuşmada, "8500 yıllık geçmişi olan İstanbul'un Tarihi Yarımada'sında böyle bir koşuyu gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak uzun yıllardır devam eden hizmet aşkımız hiç durmadan devam edecek. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
KADINLARDA PARKUR REKORU KIRILDI
2017 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği
'nin (IAAF) her yıl açıkladığı Altın Maratonlar listesinde yer alan yarışta Genel Klasman Kadınlar Kategorisinde Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 01.05.30'luk derecesiyle ipi ilk sırada göğüsledi. Chepngetich bu derecesiyle parkur rekorunu kırarak Türkiye topraklarındaki en iyi dereceyi elde etti. Kenyalı atlet Dorcas Jepchirchir Tuitoek 1.06.33 ile ikinciliği elde etti. Etiyopyalı atlet Helen Tola 1.06.45'lik süresiyle 3. olmayı başardı.
İLK KEZ İKİ ATLET 1 SAATİN ALTINDA YARIŞI TAMAMLADI
Genel Klasman Erkekler'de ise 59.56'lık derecesiyle Kenyalı atlet Benard Ngeno kazandı. 59.58'lik derecesiyle Etiyopyalı Abayneh Degu ikinci oldu. Bu sonuçlarla Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda ilk kez iki atlet 1 saatin altında yarışı tamamladı. Kenyalı Hillary Kipchumba ise 1.00.01'lik derecesiyle 3.'lüğü elde etti.
TÜRK ATLETLERDE ALİ KAYA VE YASEMİN CAN BİRİNCİ OLDU
Türk atletler kategorisinde ise erkeklerde; 1.00.58 derecesiyle Ali Kaya
birinci, 1.02.21 ile Aras Kaya ikinci ve 1.04.17'lük süresiyle Yavuz Ağralı üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlarda ise 1.08.28'lik derecesiyle Yasemin Can kürsünün ilk basamağında yer alırken 1.14.50 ile Fadime Çelik
ikinci, 1.17.30 süresiyle Fatma Arik ise üçüncü oldu.
YASEMİN CAN'DAN TARİHİ DERECE
Bu arada Yasemin Can, Türkiye'nin tarihte kadınlarda en iyi ikinci derecesini koştu.
Kadınlarda ilk kez yarı maraton koşan Avrupa
şampiyonu milli atlet Yasemin Can, 1: 08: 28'lik derecesiyle yol koşularına harika bir başlangıç yaptı. Can, yarışı genel sıralamada beşinci olarak tamamlarken, Türkiye atletizm tarihinde de Elvan Abeylegesse
'den sonra en iyi ikinci yarı maraton performansını kayda geçirdi.
YEŞİL MARATON KONSEPTİYLE KOŞULDU
İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarış öncesi görüntüler
Start verilmesi
Katılımcılardan detaylar
Yarışın finiş anından detaylar
Madalya töreninden görüntüler
07.04.2019 - Haber Kodu : 190407029
07.04.2019 - Haber Kodu : 190407045