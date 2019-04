14. İstanbul Yarı Maratonu Yarın Koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak.



"Gel beraber koşalım" sloganıyla tarihi yarımadada gerçekleştirilecek organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşularına yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde çipli atletin katılacağı duyuruldu.



Organizasyonda bu yıl ilk kez "pace kapıları" sistemi uygulanacak. Sistem, koşucuların tempo tutmasına destek sağlayacak. Yeni uygulanacak sisteme göre her koşucu, kayıt esnasında kişisel tahmini yarış bitirme süresini sistem üzerinden seçebilecek.



Yarı maratonda birinci olan erkek ve kadın atletlere 10'ar bin dolar ödül verilecek.



Başlangıç ve bitiş Yenikapı'da



Yarı maratona katılacak sporcular Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla sahilden Kumkapı, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi önündeki ışıklara kadar devam edecek ve ışıklardan dönecek. Sahil yolundan geri dönecek atletler, Zeytinburnu Veliefendi Sapağı'na kadar gidecek. Sapaktan 300 metre önce Ottomare Palace önünden geri dönecek sporcular, başlangıç yeri olan Yenikapı Miting Alanı'nda yarışı tamamlayacak.



Yarı maraton, elit atletler için saat 08.45'te, diğerleri için 09.00'da başlayacak ve zaman sınırı 3 saat olacak.



Saat 09.15'te başlayacak 10 kilometre koşuda da katılımcılar yarı maraton ile aynı güzergahı kullanacak. Sirkeci ışıklarından 200 metre önce yol üzerinde U dönüşü yapacak koşucular, yarışı Yenikapı'da bitirecek.



Altın kategoride koşulacak



Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kriterlerine göre bu yıl da altın kategoride koşulacak.



Organizasyon, 2017 yılında altın kategoriye yükselmişti.



Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında



Altın kategoriye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip.



İstanbul'da tarihi yarımadanın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.



Kadınlarda rekortmenler yarışacak



Organizasyonda, birçok koşuda rekorlara imza atmış kadın ve erkek elit atletler yeni başarılar kazanabilmek için mücadele edecek.



Yarı maratonda kadınlar kategorisinin en iddialı ismi Etiyopyalı atlet Netsanet Gudeta olacak. 2018'de Valencia Yarı Maratonu'nda 1.06.11'lik derecesi ile kadınlar yarışı dünya rekortmeni unvanını alan Gudeta, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda elde ettiği 1.05.45'lik süresiyle tüm zamanlarda dünya yarı maratonlarının (21 kilometre koşuları) en hızlı ikinci kadın atleti olmuştu.



Etkinlikte Gudeta'nın en büyük rakibi ise Kasım 2018'de düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kadınlar parkur rekoru kıran Ruth Chepngetich olacak. Kenyalı atlet, İstanbul'da elde ettiği derecenin ardından ocak ayında Dubai Maratonu'nda yeni bir rekora daha imza atarak tüm zamanların en hızlı üçüncü kadın atleti unvanını elde etmişti.



Kadınlar kategorisinde Gudeta ve Chepngetich'in en güçlü rakipleri ise Etiyopyalı atletler Meseret Belete ve Hiwot Gebrekidan ile Moldovalı sporcu Lilia Fisikovici olacak.



Erkeklerde de iddialı isimler ter dökecek



Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkekler kategorisinde de iddialı atletler podyuma çıkmaya çalışacak.



Dünyanın tüm zamanlardaki en hızlı 11. erkek maratoncusu Etiyopyalı Guye Adola, 2014 yılında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de 59.06'lık derecesiyle kariyerinin en önemli başarısını elde etmişti. Bu yıl İstanbul'da koşacak Etiyopyalı sporcu, 2017 Berlin Maratonu'nu ise ikinci sırada tamamlamıştı.



Adola'nın organizasyondaki en zorlu rakiplerinden biri ise vatandaşı Amedework Walelegn olacak. Walelegn, geçtiğimiz yıl Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 59.50'lik derecesi ile yarış rekoru kırarak şampiyon olmuştu. Etiyopyalı atletin elde ettiği bu derece sayesinde Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyada bir saatin altında koşulan sayılı yarı maratonlardan biri olmuştu.



Erkeklerde Etiyopyalı Adugna Takele, Kenyalı Peter Kwemoi ile Shadrack Kiplagat ve Bahreynli Aweke Ayalew de derece elde edebilmek için koşacak.



Tempoyu Helmut Winter belirleyecek



Tavşan atlet yönetiminin tecrübeli ismi Alman Profesör Helmut Winter tarafından koordine edilecek sistem ile 21 kilometre yarışında elit atletlerin tempo tutması sağlanacak.



Helmut Winter, kasım ayında düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda bu sistem ile hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde parkur rekorlarının kırılmasının zeminini hazırlamıştı.



Elit ve tavşan atletlerin hedef koşu dereceleri girilen sistem sayesinde yarış esnasında sistemin kurulu olduğu ekran, kronometre taşıyan araçlara monte edilerek elit ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. Sporcular her kilometre geçişinde derecelerini görerek kendi performansını ve hedeflediği sürenin ne kadar ilerisinde veya gerisinde olduğunu görüp, temposunu düzenleme imkanına sahip olabiliyor.



Anlık fotoğraf ve video hizmeti



Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nda sporculara anlık fotoğraf ve video hizmeti sunulacak.



Tüm koşucular, kişiselleştirilmiş ve markalaştırılmış fotoğraflarına yarış bitiminde, videolarına ise yarış bitimiden itibaren 24 saat içinde www.vodafone.com.tr/maraton adresinden isim-soyadı veya göğüs numarası bilgilerini girerek ulaşabilecek.



Parkur boyunca 8 farklı noktadan 15 kamera ile çekilerek Vodafone introsu (girişi), outrosu (çıkışı) ve arka plan müziği eşliğinde sunulacak kişiselleştirilmiş maraton videosu hizmeti ise Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek. Koşucular, bu içerikleri sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek ya da kağıda bastırabilecek.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi spor sponsorluklarımızda da dijitalleşmenin öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda, bir yandan spor izleyicilerinin ve katılımcılarının dijital deneyimlerini zenginleştiriyor, bir yandan da iletişim gücümüzü ve global bilgi birikimimizi harekete geçirerek ilgili spor dalının farkındalığını ve izlenirliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl altıncı kez sponsor olduğumuz Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu teknolojimizle desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl ilk kez sporculara anlık fotoğraf ve video hizmeti sunacağız. Yarı maraton heyecanını kişiye özel içeriklerle ölümsüz hale getirmeyi hedefliyoruz. Tüm sporcularımızı bu özel hizmetimizden yararlanmaya davet ediyoruz."



Vodafone'dan gün boyu teknoloji desteği



Vodafone, yarı maraton günü şehrin belirli bölgelerinde kuracağı wi-fi alanları ile yarı maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz almalarını sağlayacak.



Vodafone kullanıcıları, yarı maratonla ilgili bilgilere etkinliğin web sitesinden ve Facebook sayfasından ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından kolayca erişebilecek.



Diğer yandan, bu yıl ilk kez Yandex Navigasyon ile ortak bir proje geliştiren Vodafone, yarı maraton rotasında bulunan Navi kullanıcılarına, sıfır kilometre anlarında yarı maraton ile ilgili bilgilendirme mesajı gönderecek. Mesajda, kullanıcılara yarı maraton günü kapalı olacak yollar ile alternatif yollar hakkında bilgi verilecek.



Vodafone, yarı maratona katılamayacak olanlar için de bir online platform hazırladı. İstanbul'da olup kayıt yaptıramamış olanlar ya da İstanbul dışında olanlar, "saglikicinkos.com" platformuna girip, bulundukları yerde koşarak dijital sertifikalarını alabilecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Seçim Açıklaması: Akıl ve Mantık Ölçüleri ile İzah Edilebilir Bir Durum Değildir

Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis

Büyük Göç'te Sona Gelindi! İstanbul'da Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız