Son Dakika Haberleri: 14 kadın sürücü AB projesiyle yeterlilik belgesi aldı
Son Dakika Güncel Haber

14 kadın sürücü AB projesiyle yeterlilik belgesi aldı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde yürütülen "Mahir Eller" projesine İzmir'in kadın metro ve tramvay sürücüleri damga vurdu.

14 kadın sürücü AB projesiyle yeterlilik belgesi aldı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde yürütülen "Mahir Eller" projesine İzmir'in kadın metro ve tramvay sürücüleri damga vurdu.

Bir Avrupa Birliği (AB) projesi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği içinde yürütülen "Mahir Eller" projesine İzmir Metro A.Ş., bünyesindeki 3 meslek grubu da dahil edildi. Proje kapsamında, "Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı" ve "Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü" meslek gruplarında personeli belgelendirilen ilk kurum olmayı başaran İzmir Metro A.Ş. proje kapsamında en fazla kadın sürücü personeli barındıran kurum olma unvanını da elde eti.

Projeye dahil edilen İzmir Metro A.Ş.nin 16 personeli "Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı", 33 personeli "Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü", 20 personeli ise "Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü" kategorilerinde yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. "Katener Bakım Personeli" ve "Trafik Kontrolörü" meslek gruplarında proje kapsamında belgelendirilen ilk kurum İzmir Metro A.Ş. oldu. "Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücülüğü" programına katılan İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda görevli 20 tren sürücüsünün 14'ünün kadın olması da dikkat çeken bir diğer unsurdu.

İzmir'in kadın metro ve tramvay sürücüleri, projede kadınların en yoğun olarak temsil edildiği meslek grubunu oluşturdu. Programa katılanlar, yeterlilik belgesine hak kazanmak için önce teorik sınava tabi tutuldu, başarı olanlar ise sahada sınava alındı. Değerlendirme, ulusal meslek standartlarına ve yeterliliklerine göre yapıldı. Böylece projeye dahil edilen İzmir Metro A.Ş. personelinin tamamı, yeterliliğinin ulusal meslek standartlarında olduğunu kanıtladı.

AB finansmanı ile yürütülen proje, TOBB iş birliği ile 12 ilde mesleki yeterliliği tescillenen personel yetiştirmeyi amaçlıyor. Projenin İzmir ayağını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yürütüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, kadınların ilgisinden zor anlar yaşadı Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi Düğün günü damada kanlı infaz!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:34:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 kadın sürücü AB projesiyle yeterlilik belgesi aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]