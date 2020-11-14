14 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

14.11.2020 06:42
14 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Matrix Reloaded

01:40 Gelinim Mutfakta

02:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:15 Küçük Ağa

05:15 Gelinim Mutfakta

07:00 Sihirli Annem

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Gelinim Mutfakta

14:15 Hekimoğlu

16:00 Çarkıfelek

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Sadakatsiz

22:30 İlk Öpücük

14 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta, Cumartesi, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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