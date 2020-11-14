14 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Show Yayın Akışı

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Alev Alev 01:30 Arıza 02:45 Çukur 04:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 05:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 06:00 Türk Malı 06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:45 Yeni Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi 11:15 Kalp Atışı 13:00 Ramo 13:00 Arıza 13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 17:00 Çocuktan Al Haberi 18:45 Show Ana Haber 20:00 Ramo 20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

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