14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

14.11.2020 06:42
14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 İngiliz İşi

00:30 Asura: Çılgınlar Şehri

02:00 İngiliz İşi

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Sefirin Kızı

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

14:00 Afacan Beşler 3

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Menajerimi Ara

16:20 Dizi

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 İbo Show

14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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