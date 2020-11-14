14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 İngiliz İşi 00:30 Asura: Çılgınlar Şehri 02:00 İngiliz İşi 03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 05:00 Erkenci Kuş 07:00 Sefirin Kızı 07:30 Medcezir 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 13:15 Gerçeğin Peşinde 13:30 Sinema 14:00 Afacan Beşler 3 16:00 En Güzel Bölüm 16:15 Menajerimi Ara 16:20 Dizi 16:30 Yeni Bir Ev 18:30 Star Haber 20:00 Babil 20:00 İbo Show

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