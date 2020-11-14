14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
14.11.2020 06:42
14 Kasım 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 İngiliz İşi
00:30 Asura: Çılgınlar Şehri
02:00 İngiliz İşi
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Sefirin Kızı
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
13:30 Sinema
14:00 Afacan Beşler 3
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Menajerimi Ara
16:20 Dizi
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Babil
20:00 İbo Show
Son Dakika Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor