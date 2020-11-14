Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
02:00 Gündem Futbol
03:25 Başlama Vuruşu
04:05 İleri Üçlü
05:30 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Türkiye - Hırvatistan
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Ajax - Fortuna Sittard
08:40 Almanya Bundesliga Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Türkiye - Hırvatistan
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 İleri Üçlü
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Spor Bülteni
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Türkiye - Hırvatistan
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Gündem Futbol
17:15 Türkiye - Hırvatistan
17:30 Spor Bülteni
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:00 Spor Bülteni
20:55 Hava Durumu
21:00 Stadyum
21:00 Futbol Aklı
23:05 İleri Üçlü
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika