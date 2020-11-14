14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

14.11.2020 06:42
14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 Gündem Futbol

03:25 Başlama Vuruşu

04:05 İleri Üçlü

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Türkiye - Hırvatistan

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Ajax - Fortuna Sittard

08:40 Almanya Bundesliga Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Türkiye - Hırvatistan

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 TFF 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:00 İleri Üçlü

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Spor Bülteni

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Türkiye - Hırvatistan

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 Avrupa Stüdyosu

15:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Gündem Futbol

17:15 Türkiye - Hırvatistan

17:30 Spor Bülteni

18:00 Aktüel Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:00 Spor Bülteni

20:55 Hava Durumu

21:00 Stadyum

21:00 Futbol Aklı

23:05 İleri Üçlü

14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

Türkiye, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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