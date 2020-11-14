14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 01:00 Spor Artı 02:00 Futbol Aklı 02:00 Gündem Futbol 03:25 Başlama Vuruşu 04:05 İleri Üçlü 05:30 Süper Lig Özetler 06:00 TFF 1. Lig Özetler 06:25 İngiltere Premier Lig Özetler 06:30 Almanya Bundesliga Özetler 06:50 Türkiye - Hırvatistan 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 07:00 Ajax - Fortuna Sittard 08:40 Almanya Bundesliga Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Türkiye - Hırvatistan 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 TFF 1. Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:00 İleri Üçlü 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 11:55 Efsanelerin İzinde 12:00 Spor Bülteni 12:25 Süper Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 Türkiye - Hırvatistan 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 Avrupa Stüdyosu 15:00 Spor Hafta Sonu 16:00 Gündem Futbol 17:15 Türkiye - Hırvatistan 17:30 Spor Bülteni 18:00 Aktüel Futbol 18:00 Spor Merkezi 20:00 Spor Akşamı 20:00 Spor Bülteni 20:55 Hava Durumu 21:00 Stadyum 21:00 Futbol Aklı 23:05 İleri Üçlü

Son Dakika

Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti

Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi

Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum

Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı

Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor