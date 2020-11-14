14 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
14.11.2020 06:42
14 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Benim Adım Melek
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:55 Fazlası Zarar
04:15 Fazlası Zarar
05:40 Seksenler
06:10 Nirvana Alevler İçinde
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:10 Böyle Bitmesin
11:00 Benim Adım Melek
11:20 Yedi Numara
12:15 Gönül Dağı
13:30 Fazlası Zarar
15:25 Benim Adım Melek
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
23:45 Baba
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