14 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:00 Benim Adım Melek 01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu 03:55 Fazlası Zarar 04:15 Fazlası Zarar 05:40 Seksenler 06:10 Nirvana Alevler İçinde 06:35 Acemi Anneler 08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı 09:10 Böyle Bitmesin 11:00 Benim Adım Melek 11:20 Yedi Numara 12:15 Gönül Dağı 13:30 Fazlası Zarar 15:25 Benim Adım Melek 15:45 Acemi Anneler 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Gönül Dağı 23:45 Baba

Son Dakika

Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti

Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi

Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum

Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı

Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor