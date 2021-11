14 Kasım 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Haber Bülteni

00:30 Tekno Hayat (Tekrar)

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber Bülteni

01:10 Hava Durumu

01:15 Halkın Mutfağı (Tekrar)

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:45 Lifestyle

04:50 Laf Aramızda

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:05 Hava Durumu

05:10 NTV Belgesel Kuşağı En Güzel Yer The Best Place To Be (4. Bölüm) Tekrar

06:00 Haber Bülteni

06:10 Hava Durumu

06:15 Gel Zaman Git Zaman (Tekrar)

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Gece Gündüz (Tekrar)

07:50 Laf Aramızda

08:00 Haber Bülteni

08:15 Çin'de Yolculuk (1. Sezon 1. Bölüm) Tekrar

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:15 Taş Gaste (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:40 Spor

10:50 Lifestyle

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:10 Spor

11:15 Halkın Mutfağı (Tekrar)

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:20 Spor

12:30 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:50 Lifestyle

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Kırılma Anı

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:40 Spor

15:50 Laf Aramızda

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:10 Spor

16:19 Halkın Sanatı (Tekrar)

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:40 Spor

17:49 Laf Aramızda

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:20 Spor

18:30 Tekno Hayat (Tekrar)

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:15 0-->100

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Haber Bülteni

21:55 Hava Durumu

22:00 Haber Bülteni

22:50 Laf Aramızda

22:55 Hava Durumu

23:00 NTV Belgesel Kuşağı Köle Ticaretinin Kayıp Tarihi (3. Bölüm) Enslaved

23:55 Hava Durumu