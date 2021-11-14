14 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

14 Kasım 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Artı 01:00 Türkiye - Cebelitarık 02:45 % 100 Futbol 03:30 Milli Maç Özel 04:45 Spor Artı 05:45 FIFA Magazin 06:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 06:40 İspanya La Liga Goller 06:50 İngiltere Premier Lig Goller 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Cebelitarık 08:45 Efsanelerin İzinde 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:25 Spor Kitaplığı 12:30 Spor Bülteni 12:55 Cizre Bld.- Galatasaray HDI Sigorta 15:00 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 17:55 Fenerbahçe Beko - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld. 20:00 Spor Bülteni 21:00 Spor Hafta Sonu 22:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 23:00 Aktüel Futbol

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