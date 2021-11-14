Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Spor Artı
01:00 Türkiye - Cebelitarık
02:45 % 100 Futbol
03:30 Milli Maç Özel
04:45 Spor Artı
05:45 FIFA Magazin
06:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:50 İngiltere Premier Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Cebelitarık
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
12:55 Cizre Bld.- Galatasaray HDI Sigorta
15:00 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:55 Fenerbahçe Beko - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld.
20:00 Spor Bülteni
21:00 Spor Hafta Sonu
22:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika