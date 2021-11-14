Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Gönül Dağı
03:45 Şefin Özel Konuğu
04:25 Muhteşem Kraliçe
05:45 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Papatya Çocuk
13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:10 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika