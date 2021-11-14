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14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

14.11.2021 06:43
14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

14 Kasım 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 Gönül Dağı

03:45 Şefin Özel Konuğu

04:25 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Papatya Çocuk

13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:10 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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