14 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 Gönül Dağı

03:45 Şefin Özel Konuğu

04:25 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Papatya Çocuk

13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:10 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat