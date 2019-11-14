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14 Kasım Dünya Diyabet Günü

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' nedeniyle bir farkındalık semineri düzenledi.

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Van Büyükşehir Belediyesi, '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' nedeniyle bir farkındalık semineri düzenledi.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Kadın Aile Merkezi'ndeki kadın kursiyerlere yönelik farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla bir seminer gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu seminerde, Diyetisyen Yusuf Buğra Can; diyabet, şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkisi, diyabet tipleri, diyabetin belirtileri, risk grupları, beslenme, egzersiz, diyabetin tanısı, diyabetin ortaya çıkarttığı sağlık sorunları ve diyabetli hastalarının yaşam kalitesi gibi konularda önemli bilgiler verdi.


Ayrıca, Kadın Aile Merkezi bünyesindeki kursiyerlere 5 gün boyunca beslenme alışkanlıkları ve diyabet konularında çeşitli bilgiler verileceği belirtildi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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