Konya'nın Yunak ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Yunak Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından yürüyüş düzenlendi.

"Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" sloganıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğine ilçede bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de destek verdi.

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler, kendilerine eşlik eden sağlık görevlileri ve öğretmenleri nezaretinde ellerinde şeker hastalığı hakkında uyarıcı mesajlar içeren döviz ve pankartlar taşıdı.

Yürüyüş, Yunak Belediyesi önünde kurulan diyabet standında sona erdi.

Stantta, diyabet ve sağlık konularının yer aldığı broşürler vatandaşlara dağıtılarak, ücretsiz diyabet kontrolü yapıldı.

Etkinliğe Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan,Yunak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Alper Seven, daire ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.