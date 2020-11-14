14 Kasım Dünya Diyabet Günü - Son Dakika

Yozgat Diyabet Derneği, Yozgat Türk Riders Chopper Kulübü, Türk Chopper Motosiklet Kulübü ve Ata Sportif Havacılık Doğa Kulübü üyeleri diyabete dikkat çekmek amacıyla 99 fidan dikti.

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini belirterek, "Biz de 99. yılın anısına 99 fidanı toprakla buluşturmak istedik. Diktiğimiz fidanlar büyürken, diyabetle ilgili sorunların küçülmesini diliyoruz. Diyabetli çocuklarımızın hayatlarına yapılan kolaylıklar lüks değil, ihtiyaçtır. Hepimizin bir kere olsun parmak ucundan kan şeker ölçümü hikayesi vardır. Düşünün bu acıyı çocuklarımız her gün 8-9 kez yaşıyor. Diyabet teknolojilerinin sigorta ödemesi kapsamına alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.