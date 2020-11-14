14 Kasım Dünya Diyabet Günü - Son Dakika

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öznavruz, mesajında, bu yılki temanın "Hemşireler ve Diyabet" olduğunu belirtti.

Temanın belirlenmesinde hemşirelerin diyabetli bireyleri desteklemede oynadıkları role dikkati çekmenin amaçlandığını anlatan Öznavruz, "Toplumun değerli bir üyesi olan hemşireler, çok çeşitli sağlık sorunları ile yaşayan insanları desteklemek için önemli rol oynamaktadır. Diyabetle yaşayan veya diyabete yakalanma riski olan bireylerin de bu desteğe ihtiyacı vardır. Diyabetli bireyler bir dizi zorlukla karşı karşıyadır ve hemşireler onları destekleyecek eğitim donanımına sahip olarak mesleklerini icra ederler. Hemşirelerimiz, diyabetli hastalar için fark yaratacak özellikte danışmanlık yapmaktadırlar." ifadelerini kullandı.