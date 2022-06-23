14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2)

Kayseri'de 14 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında binada yaşayan 16 kişi dumandan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bina sakinlerini çeşitli hastanelere kaldırdı. Binada yaşayan 30 kişi ise itfaiyenin yangın merdiveni ile tahliye edildi. Apartmanın bodrum katında bulunan otomobil lastiklerinin alev alması nedeniyle binada yoğun duman yaşandığı belirtildi. Tamamen tahliye edilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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