14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2) - Son Dakika
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14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2)

23.06.2022 22:59
14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2)

16 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİKayseri'de 14 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında binada yaşayan 16 kişi dumandan etkilendi.

16 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kayseri'de 14 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında binada yaşayan 16 kişi dumandan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bina sakinlerini çeşitli hastanelere kaldırdı. Binada yaşayan 30 kişi ise itfaiyenin yangın merdiveni ile tahliye edildi. Apartmanın bodrum katında bulunan otomobil lastiklerinin alev alması nedeniyle binada yoğun duman yaşandığı belirtildi. Tamamen tahliye edilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi 14 katlı binada yangın: 30 kişi tahliye edildi, 16 kişi hastanelik oldu 14 katlı binada yangın: 30 kişi tahliye edildi, 16 kişi hastanelik oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2) - Son Dakika
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