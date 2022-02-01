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14 katlı binada tehlikeli kar temizliği - Son Dakika

14 katlı binada tehlikeli kar temizliği

01.02.2022 11:33
14 katlı binada tehlikeli kar temizliği

Malatya'da iki kişinin, 14 katlı bir apartmanın çatısındaki tehlikeli kar temizliği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'da iki kişinin, 14 katlı bir apartmanın çatısındaki tehlikeli kar temizliği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesinde kaydedilen görüntülerde, iki kişinin 14 katlı bir binanın çatısında tehlikeli kar temizliği dikkatlerden kaçmadı. Yoğun kar yağışı ile birlikte birçok çatıda kar çökmelerinin meydana geldiği kentte, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline bağladığı halat ile çatının ucuna kadar temizlik yapan şahıs yürekleri ağza getirirken, arkadaşı ise ipin ucundan tutarak önlem aldı.

Bu anları karşıdaki apartmanların birinden görüntüleyen vatandaş ise videoyu sosyal medyadan paylaşarak yaşanan tehlikeli temizliği takipçileri ile paylaştı.

(Hatice Yetmen/ İHA)

14 katlı binada tehlikeli kar temizliği
14 katlı binada tehlikeli kar temizliği
14 katlı binada tehlikeli kar temizliği
14 katlı binada tehlikeli kar temizliği

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Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 14 katlı binada tehlikeli kar temizliği - Son Dakika


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