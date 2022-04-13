14. kattaki "koli bantlı dehşet"te şok eden gelişme - Son Dakika
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14. kattaki "koli bantlı dehşet"te şok eden gelişme

13.04.2022 11:30
14. kattaki "koli bantlı dehşet"te şok eden gelişme

ATAŞEHİR'DE evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış yaralı halde bulunan Alev Ş. (31)' nin yangını kendisinin çıkardığı tespit edildi.

ATAŞEHİR'DE evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış yaralı halde bulunan Alev Ş. (31)' nin yangını kendisinin çıkardığı tespit edildi.  Alev Ş.'nin suçladığı eski erkek arkadaşı Emre Y. hakkında takipsizlik kararı verildi. Kadın hakkında ise  'Yangın çıkarma' ve 'Suç uydurma' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede,  Alev Ş.'nin evindeki yangının itfaiye gelmeden 5 dakika önce çıktığı, şüpheli Emre Y.'nin ise olaydan 3 saat önce binadan ayrıldığı belirtildi.

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında, 15 katlı binanın 14'üncü katından alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş.  yaralı olarak buldu. Alev Ş., eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiğini öne sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede şok eden gerçek ortaya çıktı.İddianamede soruşturmanın  Alev Ş.'nin şikayetiyle başladığı belirtilerek, olay tarihinde verdiği ifadesine yer verildi.  Alev Ş.'nin olay günü erkek arkadaşı Emre Y.'nin evine geldiği, kendisiyle bir miktar alkol aldığı, bir süre sonra tartışmaya ve kavga etmeye başladıklarını söylediği belirtildi. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını belirten  Alev Ş.'nin, "Gözünü açtığında apartman boşluğunda olduğunu, evinden dumanlar çıktığını, Emre Y.'nin benim ellerimi, kollarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlamıyorum. Şu an hafızam gidip geliyor. İyileştikten sonra ek ifade verebilirim. Emre Y.'den şikayetçiyim" dediği aktarıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ: PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUMŞüpheli olarak soruşturulan Emre Y., suçlamayı kabul etmediğini,  Alev Ş.'nin birkaç ay önce sinir krizi geçirip bileğini kestiğini, psikolojik sorunları olduğunu düşündüğünü belirtti. Emre Y., "Ben olay günü saat 17.00 sıralarında Alev'in ikametinden ayrıldım. Ellerini kollarını bağlamadım. Evi ateşe vermedim" dedi.

İTFAİYE PERSONELİ: RAHATLIKLA ÇÖZÜLEBİLECEK BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞTIİddianamede olay yerinde görevli itfaiye personeli İ.G. ve A.Ç.'nin, tanık olarak ifadeleri yer aldı. İ.G. ifadesinde,  Alev Ş.'nin elindeki ve ayağındaki ipin rahatlıkla çözülebilecek bir şekilde bağlandığını, bilincinin tam kapalı olmadığını söyledi. Yangının neden çıktığını anlayamadıklarını söyleyen İ.G., "Ben 10 yıllık itfaiye memuruyum, düzenli eğitim alıyoruz. Bu yangının biz gelmeden maksimum 5 dakika önce çıktığını söyleyebilirim" dedi. A.Ç. ise ifadesinde evin yatak odasında bir kadını elleri ve ayakları bağlı şekilde bulduklarını, ayaklarının sıkı, ellerinin ise çok sıkı bağlı olmadığını anlattı.

APARTMANA YANGIN ÇIKARSA NERDEN KAÇARIZ YAZMIŞApartman sakinlerinden N.Ö.'nün ifadesi de iddianamede yer aldı. N.Ö., yangın çıkmadan 4 gün önce Alev Ş.'nin binanın girişinde bulunan aynaya "Yangın çıksa biz nereden kaçacağız" şeklinde yazı astığını gördüğünü söyledi.

ŞÜPHELİ SEVGİLİ 3 SAAT ÖNCE BİNADAN AYRILMIŞİddianamede güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği belirtilerek, Emre Y.'nin yangından 3 saat önce binadan ayrıldığının tespit edildiği bildirildi. Yangının 19.21'de çıktığı ve yangına müdahalenin ihbardan 7-8 dakika sonra yapıldığı iddianamede hatırlatıldı Alev Ş.'nin  ellerinin ve ayaklarının çok gevşek bir şekilde ve bir insanı zapt edilemeyecek şekilde bantla bağlı olduğu vurgulanan iddianamede, Alev Ş.'nin yaklaşık 3 saat boyunca evde yalnız kaldığı da hatırlatıldı.Alev Ş.'nin beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilen iddianamede, yangın çıkartarak suç uydurduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı. Emre Y. hakkında 'Yangın çıkartarak kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılmasına yer olmadığı bildirildi.

YANGINDAN SONRA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Şikayetiyle başlayan soruşturmanın şüphelisi olan  Alev Ş.'nin 'Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Suç uydurma' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Yangından sonra  Alev Ş.'nin cinayet işleme düşüncesi anlamına gelen 'homisid' düşünce ve davranışları nedeniyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.  Alev Ş.'nin psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle kendisi ve toplum için tehlike oluşturduğu, başka şekilde korunamayacağı değerlendirmesiyle, onayı alınmadan hastaneye yatırıldığı öğrenildi.


14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
14. kattaki koli bantlı dehşet te şok eden gelişme
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Kaynak: DHA

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