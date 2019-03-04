14. Kayseri Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Kayseri'de 7-10 Mart'ta OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek "14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"na yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de 7-10 Mart'ta OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek "14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"na yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Kayseri OSB hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan OSB Başkanı Tahir Nursaçan, fuarların tüm sektörlerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.



"Fuarlar, üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprüdür." diyen Nursaçan, şunları kaydetti:



"Fuarlar, serbest ticaretin dünyamıza kazandırdığı en önemli pazarlama ve tanıtım ortamlarından biridir. Fuarların önemi, sayılamayacak kadar fazladır. Sanayicilerimizden gelen yoğun talep üzerine fuar projesine karar verdik. 15. genel kurulumuzdan aldığımız onayla 2017 Nisan ayı başında temelini attık. Allah'a şükür 22 ayda tamamladık. Fuarın 1. etabı olan 18 bin metrekarelik kısmı bir kaç gün sonra hizmete girecek. İkinci etap 12 bin metrekarenin ise temeli atılmış olup, 2020 yılında tamamlanmasıyla 30 bin metrekareye ulaşmış olunacaktır. Tüm etaplarının tamamlanmasıyla toplamda 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla şehrimizin ve sanayicimizin hizmetinde olacak. İşletilmesi konusunda sektörün lideri konumda TÜYAP ile anlaşma sağlanmıştır. 14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın hep birlikte açılışını yapacağız inşallah. Fuara yaklaşık bin 900 yerli ve yabancı marka katılacaktır."



Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise fuara ülke çapında bilinen markaların katılacağını, 350-400 bin arasında ziyaretçinin geleceğini ifade etti.

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