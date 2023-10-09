Meteoroloji'den 14 kent için sarı kodlu alarm! Sağanak ve fırtına bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 14 kent için sarı kodlu alarm! Sağanak ve fırtına bekleniyor

Son Güncelleme: 09.10.2023 08:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ordu, Giresun ve Trabzon'un da bulunduğu 14 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde sağanak ve kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 kenti sarı kodla uyardı. Buna göre Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Van, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak, Bitlis ve Hakkari sağanak yağış etkili olacak.

TEDBİR UYARISI

Bunların yanı sıra bu kentlerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

14 KENT İÇİN GEÇERLİ OLACAK

İşte sarı kodla uyarılan iller: Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Van, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 14 kent için sarı kodlu alarm! Sağanak ve fırtına bekleniyor - Son Dakika
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