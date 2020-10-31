14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Anadolu Otoyolunun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta, 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda 2 araç durduruldu.
Narkotik köpeği Stark'ın da destek verdiği aramalarda, LPG tankının arkasına zulalanmış vaziyette 73 paket 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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