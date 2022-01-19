14 kilo 774 gram esrar saklandığı fındık bahçesinde ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 14 kilo 774 gram esrar maddesi saklandığı fındık bahçesinde ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Namazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve istihbari çalışmalar doğrultusunda A.G.'nin (56) uyuşturucu madde imal ettiğini ve ticaretini yaptığını tespit etti. A.G. narkotik polisinin takibi sonucu gözaltına alındı. Polis, A.G.'nin 14 kilo 774 gram kubar esrarı akrabasına ait fındık bahçesine sakladığını ortaya çıkardı.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı arama çalışmasında 14 kilo 774 gram kubar esrar saklandığı fındık bahçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişinin firarda olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN