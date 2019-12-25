14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224 gram eroinle yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tosya'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 14 kilo 224 gram eroin bulunması üzerine S.A. ve E.A. kardeşler gözaltına alınmıştı. - KASTAMONU