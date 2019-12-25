14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224 gram eroinle yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224 gram eroinle yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tosya'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 14 kilo 224 gram eroin bulunması üzerine S.A. ve E.A. kardeşler gözaltına alınmıştı.

(İHA)

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi

Son Dakika Haberleri
00:29 Bursa yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
00:25 Trio Hexis, Tekirdağ'da piyano konseri verdi - Son Dakika
00:24 Avusturya'da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı - Son Dakika
00:18 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
00:16 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
23:07 Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:35:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]