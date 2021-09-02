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14 Kırsal Mahalleye Ceviz Soyma Makinesi Verildi - Son Dakika

14 Kırsal Mahalleye Ceviz Soyma Makinesi Verildi

02.09.2021 15:42
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Tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kırsal mahallelere desteğini sürdüren İnegöl Belediyesi, 14 kırsal mahalleye 15 adet ceviz soyma makinesi dağıttı.

Makineleri muhtarlara teslim eden Belediye Başkanı Alper Taban, "El ile yapılabilecek işler bugün makine ile çok daha kolay ve kısa zamanda yapılabiliyor. Ceviz soyma makinelerini de bu faydaları sağlamak adına dağıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla daha önce çiftçilere yönelik; ceviz fidanı dağıtımı, salça makinası, koyun dezenfeksiyon havuzu, taş toplama makinesi, yaban mersini ve ekinezya fideleri dağıtımı gibi desteklerde bulunan İnegöl Belediyesi, bugün 14 kırsal mahalleye 15 adet ceviz soyma makinesi dağıttı. Daha önce yapılan 70 adet ceviz soyma makinesi dağıtımlarının ardından, bu yıl yapılan dağıtımlarla toplamda 85 ceviz soyma makinesi dağıtılmış oldu.

TARIM DA SANAYİ VE TURİZM KADAR ÖNEMLİ

Bugün 11.45'te İnegöl Belediyesi şantiyesinde yapılan ceviz soyma makinesi dağıtım töreninde, makineler mahalle muhtarlarına teslim edildi. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Elimizde tarım ve kırsal kalkınma adına çok önemli bir değerimiz olduğunu görüyoruz. Evet sanayimiz güçlü, çok ciddi sanayi kuruluşları var, marka kuruluşlar var. Arkadan da daha niceleri geliyor.Bu yönüyle baktığımızda şehrimiz güçlü bir sanayi şehri olarak gözüküyor ama ender rastlanan şehirlerden biri olduğumuzu da söyleyebilirim. Çünkü tarımın sanayiyle birlikte güçlenerek devam ettiği alanlar giderek azalıyor. Bu manada şehrimizin bu özelliğinin biz devam etmesini istiyoruz. Kaldı ki son yaşadığımız pandemi sürecinde de kırsal alanların, çiftçiliğin ve üretimin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olabilmek çok kıymetli... Bu anlamda tarımsal gelişimin sanayi ve turizm kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

ALET İŞLER EL ÖVÜNÜR

Teknolojik değişim ve gelişimleri de takip etmek gerektiğine değinen Başkan Alper Taban, "Eskiler der ya alet işler el övünür diye. El ile yapılabilecek işler bugün makine ile çok daha kolay ve kısa zamanda yapılabiliyor. Ceviz soyma makinelerini de bu faydaları sağlamak adına dağıtmaya devam ediyoruz. Köylerimizde de gittiğimizde kullanıldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de yine çiftçimize faydalı olabilmek adına daha neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

MUHTARLARA TESLİM EDİLDİ

14 kırsal mahalleye 15 adet ceviz soyma makinesi dağıtıldığını hatırlatan Taban, "Bugün burada 14 kırsal mahallemizin muhtarına 15 adet ceviz soyma makinesini teslim ediyoruz. Bu mahallelerimiz; Bayramşah, Boğazköy, Elmaçayır, Fındıklı, Güzelyurt, Hamzabey, İhsaniye, Cemiyet, Karalar, Kıran, Kulaca, Sungurpaşa, Yukarıballık ve Yeniceköy. Yeniceköy mahallemize nüfusu ve büyüklüğü göz önüne alınarak 2 adet makine veriliyor. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

14 Kırsal Mahalleye Ceviz Soyma Makinesi Verildi

Alper Taban, Ekinezya, İnegöl, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 14 Kırsal Mahalleye Ceviz Soyma Makinesi Verildi - Son Dakika


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